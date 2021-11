Neuer Gründungspräsident an Beruflicher Hochschule Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Die Berufliche Hochschule Hamburg (BHH) hat mit Prof. Dr. Matthias Klumpp einen neuen Gründungspräsidenten. Er trete noch im November die Nachfolge des kommissarischen Gründungspräsidenten Prof. Dr. Dieter Euler an, hieß es in einer Mitteilung von Sonntag. Der Lehrbetrieb an der BHH wurde zum Wintersemester 2021/2022 aufgenommen. An der Hochschule in der Nähe des Berliner Tors sind die Studierenden zugleich Auszubildende. Sie können dort innerhalb von vier Jahren eine Ausbildung und einen Bachelorabschluss erwerben. «Mein Ziel ist es, die BHH in der Bildungs- und Hochschullandschaft fest zu etablieren», sagte Klumpp in der Mitteilung.

