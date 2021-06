Neuer Frauenort erinnert an Atomkraft-Gegnerin Fritzen

Lüchow (dpa/lni) – In Erinnerung an die Atomkraft-Gegnerin Marianne Fritzen wird an diesem Freitag bei Wustrow (Landkreis Lüchow-Dannenberg) ein neuer niedersächsischer Frauenort eröffnet. Sie sei die Wegbereiterin des gewaltfreien Widerstands im Wendland gewesen, teilte der Landesfrauenrat mit.

Die fünffache Mutter aus Saarbrücken war Anfang 50, als ihr politisches Engagement gegen ein Atomendlager in Gorleben begann. Sie bildete sich zur Expertin in Fragen der Atomenergie und übernahm als Erste den Vorsitz der Bürgerinitiative Umweltschutz.

Sie sei ein Beispiel für viele Frauen, die diese Protestbewegung geprägt haben. 2016 starb Fritzen im Alter von 91 Jahren in Lüchow, vier Jahre später wurde der Salzstock in Gorleben als Endlager für ungeeignet erklärt.

Es handelt sich um den 45. Frauenort in Niedersachsen. Seit 2008 erinnert die Initiative des Landesfrauenrates an lange vergessene Persönlichkeiten. Die Orte sind auch ein Faktor im Kulturtourismus.

