Neuer fehlt Bayern weiter: «Sensible Verletzungen»

München (dpa) –

Wie lange Kapitän Manuel Neuer dem FC Bayern noch fehlen wird, ist weiter unklar. Der Torwart laboriert seit Wochen an einer Wadenverletzung. «Das sind sensible Verletzungen, das heißt nicht, dass es schlimm ist, aber man muss dem Zeit geben. Wann genau, will ich nicht extra kommunizieren», sagte Trainer Vincent Kompany, der selbst als Spieler zahlreiche Wadenverletzungen hatte, vor dem Heimspiel in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC St. Pauli.

Der 39-jährige Neuer hatte sich im Achtelfinalhinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) Anfang März einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Zuletzt musste er eine Trainingspause einlegen, weil die Wade eine Reaktion zeigte.

Urbig vertritt wieder Neuer

Seit dem Ausrufezeichen gegen Bayer wird Neuer von Winter-Neuzugang Jonas Urbig (21) vertreten, der jedoch zuletzt wegen einer Fußverletzung von der U21-Nationalmannschaft abreisen musste. Kompany bestätigte, dass Urbig auch gegen St. Pauli wieder für Neuer im Tor stehen werde.

Für den kanadischen Linksverteidiger Alphonso Davies ist die Saison nach einem auf einer Länderspielreise erlittenen Kreuzbandriss gelaufen. Beim französischen Innenverteidiger Dayot Upamecano wurden, ebenfalls nach einem internationalen Einsatz, freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt. Seine Pause wird mehrere Wochen betragen.

Die Inter-Duelle stehen an

«Wir hoffen, dass Upa nicht so lange ausfällt», sagte Sportdirektor Christoph Freund. Kompany will wegen der Ausfälle nicht jammern. «Wir haben im Moment genügend Verteidiger», versicherte der Belgier und meinte mit Blick auf eine mögliche Rückversetzung von Mittelfeldspieler Leon Goretzka in die Abwehrkette: «Jeder muss flexibel sein. Wenn jemand auf einer Position gebraucht wird, muss er es ausfüllen.»

Für den FC Bayern stehen nach der Länderspielpause die entscheidenden Wochen in der Meisterschaft und Champions League an. In der Königsklasse geht es für den Spitzenreiter der Bundesliga am 8. und 16. April gegen Inter Mailand um den Einzug ins Halbfinale.