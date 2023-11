Neuer Fall von Blauzungenkrankheit im nördlichen Emsland

Meppen (dpa/lni) –

Die für Tiere gefährliche Blauzungenkrankheit breitet sich in Niedersachsen weiter aus. Am Dienstag meldete der Landkreis Emsland erneut einen Fall in einer Mutterkuhhaltung. Die Infektion mit dem Blauzungenvirus (BTV) sei amtlich bestätigt. Ende Oktober war der erste Fall im Landkreis Emsland festgestellt worden. Es handelt sich um zwei verschiedene Betriebe.

Im Emsland dürfen derzeit keine Tiere aus dem betroffenen Bestand in andere Haltungen transportiert werden. Das erkrankte Rind werde vom Rest getrennt. Es weise die typischen klinischen Symptome der Viruserkrankung auf, hieß es weiter. Dazu zählen ein entzündetes Maul, hohes Fieber, eine geschwollene Zunge und Fressunlust.

Die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung bei Wiederkäuern, die über kleine Mücken weitergegeben wird. Erkrankte Tiere leiden etwa an Appetitlosigkeit und Fieber, die Krankheit kann tödlich enden. Für Menschen ist der Erreger ungefährlich. Derzeit verbreitet sich laut Friedrich-Loeffler-Institut die Blauzungenkrankheit des Serotyps 3, gegen den es den Angaben zufolge noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt.