Neuer Bahnhaltepunkt im Lübecker Stadtteil Moisling eröffnet

Lübeck

In Lübeck ist am Freitag ein neuer Bahnhaltepunkt an der Strecke Lübeck-Hamburg eröffnet worden. Künftig soll der Regionalexpress zweimal pro Stunde an der Station Lübeck-Moisling im Südwesten der Hansestadt halten.

Nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH besteht die Station aus zwei barrierefreien Außenbahnsteigen, die unter anderem mit Leitsystemen für Menschen mit Sehbehinderung ausgestattet sind. Außerdem gibt es Wetterschutzhäuser, Bänke und digitale Fahrplan-Anzeiger. Sie hat den Angaben zufolge rund 5,1 Millionen Euro gekostet, die Kosten hat das Land Schleswig-Holstein übernommen. Die Fahrzeit vom neuen Haltepunkt aus nach Hamburg beziehungsweise nach Lübeck-Travemünde beträgt den Angaben zufolge 40 Minuten.

Der Haltepunkt hätte bereits vor zwei Wochen eröffnet werden sollen. Wegen eines Wintereinbruchs hatten sich die Bauarbeiten jedoch verzögert, so dass die Eröffnung verschoben werden musste, wie die Hansestadt Lübeck mitteilte.