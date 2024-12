Neuer Bahnfahrplan mit mehr internationalen Angeboten

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Mit dem neuen Bahnfahrplan vom 15. Dezember werden die Verbindungen ins Ausland im Norden verbessert. So bietet die Deutsche Bahn die in der Sommersaison zusätzlich angebotene Fahrt nach Kopenhagen um 7.03 Uhr vier Wochen länger an als in den Vorjahren, nämlich vom 23. Mai und bis zum 31. August 2025. Die saisonale Fahrt um 18.53 Uhr ab Hamburg wird schon ab 11. April statt erst ab Mitte Juni angeboten. Alle Züge aus Kopenhagen fahren künftig um eine Stunde versetzt. Die letzte Fahrt startet abends neu um 18.26 Uhr, teilte die Deutsche Bahn mit.

Außerdem können Bahnreisende wieder mit dem Fernzug von Flensburg über Hamburg nach Berlin, Dresden und Prag reisen. Ein neuer hochmoderner ComfortJet der Tschechischen Bahn (CD) startet um 8.46 Uhr an der Förde und hält auch in Schleswig, Rendsburg und Neumünster. Am Abend erreicht der Zug Flensburg um 19.07 Uhr. Die neuen komfortablen Züge lösen die bisherigen älteren Eurocity-Züge der CD ab, hieß es.

Ein weiteres Zugpaar zwischen Hamburg, Bremen, Osnabrück und Köln wird dauerhaft von Eurocity auf komfortablere ICE umgestellt und neu über die Schnellfahrstrecke mit Halt Frankfurt Flughafen nach Basel durchgebunden.

Das bestehende Intercity-Zugpaar Magdeburg–Hamburg fährt ab dem kommenden Fahrplan auf der ursprünglich geplanten Route via Salzwedel, Uelzen und Lüneburg – statt wie derzeit über Wittenberge und Ludwigslust. Dadurch erhält zum Beispiel Uelzen um 8.28 Uhr eine Direktverbindung aus Magdeburg nach Hamburg bzw. um 17.33 Uhr in die Gegenrichtung. Baubedingt muss diese Verbindung aber ab August 2025 pausieren.