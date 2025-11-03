Neue Züge fahren zwischen Hamburg und Kopenhagen

Die neuen Eurocity-Züge sollen die alten nach und nach ersetzen. Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Zwischen Hamburg und Kopenhagen verkehren neue Züge. Ein erster von ihnen fuhr gegen Mittag mit Verspätung am Hamburger Hauptbahnhof ab. Von Frühjahr an sollen alle Verbindungen zwischen den Städten mit den neuen Eurocity-Zügen bedient werden, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Die alten Züge sollen nach und nach ersetzt werden.

Die neuen Züge des spanischen Herstellers Talgo bestehen aus 15 Wagen und sollen den Kunden mehr Komfort bieten: Alle Plätze weisen Steckdosen auf, es gibt mehr Stauraum für Gepäck, und der Einstieg ist ebenerdig möglich.

Derzeit fahren täglich fünf Züge je Richtung zwischen Hamburg und Kopenhagen. Auf der Strecke arbeiten die DB und die Dänischen Staatsbahnen (DSB) zusammen. Die Fahrt dauert etwa fünf Stunden. Halte sind Schleswig in Schleswig-Holstein und Padborg, Kolding, Odense und Ringsted in Dänemark.

Ende März soll eine sechste Verbindung von DB und DSB hinzukommen. Während des Sommers bieten die Verkehrsunternehmen saisonal vier weitere Verbindungen je Richtung an. Zusätzlich verkehren laut Plan von Mai an Züge der Tschechischen Eisenbahnen zwischen Hamburg und Kopenhagen.