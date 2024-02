Neue Woche startet wechselhaft: Frost in der Nacht erwartet

Hannover (dpa/lni) –

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Am Sonntag bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stark bewölkt. Die Temperaturen erreichen im Norden sieben Grad und im Osten bis zu zehn Grad. In der Nacht kühlt es sich auf bis zu Minus zwei Grad ab und es kann glatt auf den Straßen werden.

Am Montag bleibt es zunächst vor allem im südlichen Niedersachsen bewölkt und regnerisch. Ab dem Mittag zeigt sich dann wieder die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und zehn Grad. Nachts fallen die Temperaturen dann auf zwei bis null Grad.

Der Dienstag startet wolkig und teilweise auch neblig. Tagsüber werden Werte zwischen acht Grad im Landesinneren und sechs Grad auf den Inseln erreicht. Nachmittags lockert es dann teilweise etwas auf. In der Nacht zieht es sich dann wieder zu, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Durch einsetzenden Sprühregen herrscht wieder Glättegefahr.