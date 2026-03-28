Neue Wattenmeer-Ausstellungen auf Spiekeroog und Norderney

Spiekeroog/Norderney (dpa/lni) –

Pünktlich zur anstehenden Tourismussaison und zum diesjährigen Nationalpark-Jubiläum öffnen an diesem Wochenende auf Norderney und Spiekeroog neue Dauerausstellungen zum Wattenmeer. Nach mehrmonatigen Umbauphasen wird heute zunächst das Nationalparkhaus Wittbülten auf Spiekeroog wiedereröffnet – am Sonntag folgt dann das Watt Welten Besucherzentrum auf Norderney, wie aus Angaben der Nationalpark-Einrichtungen hervorgeht. Zu den Eröffnungsfeiern beider Häuser kommt Umweltminister Christian Meyer (Grüne) auf die Inseln.

Auf Spiekeroog wurde die Ausstellung nach 20 Jahren rundum erneuert. Die neue Ausstellung im Haus Wittbülten an der Hermann Lietz-Schule ist nach Angaben der Macher interaktiv gestaltet nach dem Motto «Leben im Weltnaturerbe Wattenmeer – erleben, erforschen, gestalten». Ob Meer, Strand, Düne, Salzwiese und Watt, alle Lebensräume sollen präsentiert werden. Dazu gibt es eine 8.000-Liter-Aquarienanlage, ein Inselmodell und ein Kino. Auch das schon zuvor ausgestellte Pottwal-Skelett Waltraud ist zu sehen.

Die Bundesregierung hatte ab 2024 einmalig 14 Millionen Euro für die Nationalpark-Einrichtungen in Niedersachsen bereitgestellt, um in die Infrastruktur zu investieren. Je nach Bedarf vor Ort werden seitdem etwa Gebäude energetisch saniert und Ausstellungen modernisiert.

Was die Watt Welten bieten

Auf Norderney öffnet das Watt Welten Besucherzentrum nach dem Festakt am Sonntag von Montag (30. März) an wieder täglich für Gäste. In der modernisierten Ausstellung gibt es nach Angaben des Besucherzentrums interaktive Stationen, Exponate und multimediale Elemente, die einen Einblick in die Dynamik des Naturraums im Wandel der Zeit geben sollen.

«Mit der Neugestaltung möchten wir die Einzigartigkeit des Wattenmeeres noch erlebbarer machen und gleichzeitig aktuelle Herausforderungen stärker in den Fokus rücken», teilte Valeria Bers, Leiterin des Besucherzentrums, mit. Thematisch dreht sich die Ausstellung um Artenvielfalt, den Klimawandel und die globale Bedeutung des Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer.

Aktion zum Jubiläum geplant

Die insgesamt 14 Nationalparkhäuser und drei Wattenmeer-Besucherzentren in Cuxhaven, Wilhelmshaven und auf Norderney entlang der niedersächsischen Nordseeküste sind quasi das Schaufenster für das Weltnaturerbe Wattenmeer. Neben Ausstellungen und Aquarien gibt es dort Angebote zur Umweltbildung, auch Führungen und Wattwanderungen werden oft angeboten. Sie sind auch Einsatzstellen für Freiwilligendienste und anerkannte außerschulische Lernorte.

Nach Angaben der Nationalparkverwaltung werden praktisch alle Häuser von den örtlichen Kommunen getragen und zusammen mit einem oder mehreren Naturschutzverbänden betrieben. Pro Jahr besuchen etwa 900.000 Menschen die Informationseinrichtungen.

Zum 40-jährigen Bestehen des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer soll es am 4. Juli landesweit einen Tag der offenen Tür in allen Häusern geben.