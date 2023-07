Neue Vorsitzende der Grünen-Fraktion in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Wechsel an der Spitze der Grünen: Henrike Müller ist die neue Vorsitzende der Fraktion in Bremen. Die Politikwissenschaftlerin und bislang stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurde einstimmig gewählt, wie die Fraktion mitteilte. Die 47-Jährige tritt die Nachfolge von Björn Fecker an, der als Senator für Finanzen aus der Fraktion ausgeschieden ist.

Als neuen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden ernannten die Grünen Philipp Bruck. Der 33-jährige Ingenieur wurde am Mittwochabend ebenfalls einstimmig gewählt.

Der Grünen-Fraktion gehören zehn Abgeordnete an, davon neun aus Bremen und einer aus Bremerhaven. Der Fraktionsvorstand der Bremer Grünen wird turnusgemäß alle zwei Jahre gewählt.