Neue U-Bahnlinie erhält Anschluss am Stephansplatz

Hamburg (dpa/lno) –

Die neue U5 soll Anschluss am Stephansplatz in der Hamburger Innenstadt erhalten. Dafür wird eine neue Doppelhaltestelle für die U5 und die bestehende U1 gebaut, wie die Hochbahn mitteilte. Die Züge der beiden Linien sollen jeweils gegenüber halten.

Die neue Haltestelle soll näher als die bisherige an den Bahnhof Dammtor rücken. Damit soll der Umstieg zur S-Bahn sowie dem Regional- und Fernverkehr kürzer werden. Mittlerweile steht ein Siegerentwurf für die neue Haltestelle fest, wie die Hochbahn weiter mittelte.

Der im September 2022 begonnene Bau der U5 gilt als Deutschlands größtes U-Bahn-Projekt. Auf einer Strecke von 25 Kilometern soll sie von 2040 an von Ost nach West durch die Stadt führen. Für die U5 entstehen 22 neue Haltestellen.