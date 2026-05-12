Neue Studiengänge für Quereinsteiger gegen Lehrermangel

Hannover (dpa/lni) –

Weil es zu wenig Lehrer gibt, schafft Niedersachsen 50 Studienplätze für den Quereinstieg in den Beruf. Neue Master in Hildesheim und Lüneburg sollen den Weg in die Sekundarstufe I öffnen. Voraussetzung für die Zulassung an den beiden Hochschulen ist ein Bachelorabschluss, wie das Kulturministerium in Hannover mitteilte.

«Mit dem neuen Quereinstiegs‑Master öffnen wir die Lehrkräftebildung gezielt für junge Menschen, die bislang nur über Umwege oder als Vertretungskräfte Zugang zu unseren Schulen gefunden haben», sagt Wissenschaftsminister Falko Mohrs. Wer bereits ein Fach studiert habe und motiviert sei, ins Lehramt zu wechseln, könne nun ohne bürokratische Hürden Lehrkraft werden.

Das Angebot richtet sich vom Sommersemester 2027 an Absolventinnen und Absolventen fachwissenschaftlicher Bachelorstudiengänge ohne Lehramtsoption. Ein auf zwei Jahre angelegter Master of Education soll den Zugang zum Vorbereitungsdienst im Lehramt an Haupt- und Realschulen eröffnen. Die Lehrkräfte können in der Sekundarstufe I an Haupt‑, Real‑, Ober‑ und Gesamtschulen unterrichten. Das Pilotprojekt startet in Lüneburg und Hildesheim, schrittweise sollen weitere Standorte folgen.