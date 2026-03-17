Neue Staffel: Promis zu Besuch in der Sesamstraße

Hamburg (dpa/lno) –

Aktuell laufen die Dreharbeiten für eine neue Staffel der ikonischen Kinderserie Sesamstraße: Auch dieses Mal sind wieder Promis zu Besuch bei den bunten Puppen. «Let’s Dance»-Jurorin Motsi Mabuse (44) tanzt in der neuen Staffel mit Elmo, Komikerin Carolin Kebekus (45) singt und Fernsehmoderator Tobias Krell alias «Checker Tobi» (40) kümmert sich gemeinsam mit Elmo um die Blumen in der Sesamstraße.

Was machen die Stars dieses Mal in der Sesamstraße?

Mabuse ist mit Elmo zum Tanzen verabredet. «Ich war aufgeregter als bei Let’s Dance», erzählt die deutsch-südafrikanische Tänzerin am Rande vom Set. Auch sie habe als Kind die südafrikanische Adaption der Sendung gemeinsam mit ihrer Familie auf dem Sofa geschaut. «Das war meine gesamte Kindheit», sagt sie und bekommt Tränen in die Augen. Dass sie jetzt selbst Teil der Sendung werden darf, sei ein «Full Circle Moment» für sie. Über die Anfrage habe sie sich sehr gefreut. Die Ausstrahlung der Folge möchte sie gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Tochter schauen.

Der Besuch von Kebekus in der Sesamstraße dreht sich rund um das Thema «Nein sagen». Gemeinsam mit den Puppen singt sie ein Lied namens «Nein, so wie ich es will.» Es soll Kinder darin bestärken, selbstbestimmt zu handeln. Kinder brauchen Menschen, die ihnen zeigen, dass es total okay sei auch mal nein zu sagen, sagt Kebekus. «Und in Liedform geht das besonders gut.»

Krell hilft Elmo dabei, Blumen vor der heißen Sommerhitze zu schützen. Er ist mit der Sesamstraße aufgewachsen, erzählt er. Der Tag am Set sei deshalb etwas ganz Besonderes für ihn gewesen.

Welche Stars waren bereits in der Sendung?

Über die Jahre waren schon einige Promis zu Besuch in der Sesamstraße. So sang Max Raabe (63) Ernie bereits ein Schlaflied, Jan Delay (50) half den Sesamstraßenbewohnern dabei, eine Gartenhütte zu bauen und Xavier Naidoo (54) backte Kirschkuchen mit ihnen.

Oftmals wurden die Originalversionen bekannter Lieder der Stars für die Sendung abgewandelt: Lena Meyer-Landrut (34) etwa sang 2011 eine abgewandelte Version ihres Lieds «Satellite», mit dem sie 2010 den Eurovision Song Contest in Oslo gewann – anstatt «Love oh Love» sang sie im Refrain «Bert oh Bert».

Wann geht es los?

Anfang März haben die Dreharbeiten für die insgesamt 13 Folgen der neuen Staffel begonnen. Sie dauern insgesamt vier Wochen. Ab Oktober ist die neue Staffel bei KiKA, im NDR-Fernsehen, sowie in der ARD-Mediathek zu sehen. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) produziert als Vertragspartner des amerikanischen Originals seit mehr als 50 Jahren die deutsche Sesamstraße.