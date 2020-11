Neue Silvesterlotterie: Chance auf eine Million Euro

Mehrere Lottokugeln liegen nebeneinander. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbol

Hannover (dpa/lni) – Lottospieler in Niedersachsen erwartet mit der neuen Silvesterlotterie 2020 erstmalig eine Endziffernlotterie zum Jahresende. Stimmen alle sechs Ziffern der Losnummer mit den in der Ziehung am 31. Dezember 2020 ermittelten Gewinnzahlen überein, erhalte der Gewinner eine Million Euro, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Die Gewinnklasse 1 werde garantiert ausgeschüttet, dazu kämen fünf Mal 50 000 Euro, 50 Mal 5000 Euro sowie 50 000 Mal 10 Euro.

Das Prinzip sei wie folgt: Aus den Zahlen 500 000 bis 999 999 werde nach dem Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt und dem Tipper per Spielquittung ausgehändigt. Jede Losnummer werde nur einmal vergeben. Die Chance auf den Hauptgewinn liege bei 1:500 000 bei Verkauf aller Lose. Allerdings birgt Glücksspiel die Gefahr einer Sucht.

