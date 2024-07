Neue Seebrücken an der Lübecker Bucht nehmen Gestalt an

Scharbeutz (dpa/lno) –

In mehreren Badeorten der Lübecker Bucht wird derzeit an neuen Seebrücken gebaut. Sie hätten eigentlich schon vor Monaten fertig sein sollen, doch es gab immer wieder Verzögerungen. Die Seebrücke in Timmendorfer Strand wird am 20. September, die in Haffkrug (beide Kreis Ostholstein) am 28. September freigegeben. Nur für den Flanier-Steg in Scharbeutz (ebenfalls Kreis Ostholstein) gebe es noch keinen Termin, sagte Julia Prange vom Ostsee-Holstein-Tourismus.

Die 427 Meter lange Brücke von Timmendorfer Strand soll nach Angaben der Gemeinde in einem weiten Bogen über die Ostsee führen und so einen spektakulären Ausblick bieten, heißt es auf der Internetseite der Kommune. Ursprünglich hatte die Brücke bereits am 24. Mai für die Öffentlichkeit freigegeben werden sollen. Stürmisches Wetter und eine dadurch hervorgerufene Havarie – eine Arbeitsplattform hatte sich losgerissen und die Brücke gerammt – hatten die Eröffnung des rund 11,8 Millionen Euro teuren Neubaus um mehrere Monate verzögert.

Brücke in Haffkrug kurz vor Fertigstellung

Auch die 230 Meter lange Seebrücke in Haffkrug steht kurz vor ihrer Fertigstellung. Die Brücke in Zickzack-Form verfügt unter anderem über eine überdachte Tribüne, um Veranstaltungen unabhängiger vom Wetter zu machen. Das Bauwerk soll den Angaben zufolge rund 17,8 Millionen Euro kosten. Ein genauer Termin für die Freigabe der Seebrücke in Scharbeutz im Kreis Ostholstein stehe dagegen bis jetzt nicht fest, sagte die Pressesprecherin der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, Doris Wilmer-Huperz.

Auch die Seebrücke in Hohwacht im Kreis Plön ist derzeit wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. «Sie soll aber voraussichtlich im September oder Oktober wieder freigegeben werden», sagte Prange. Der 80 Meter lange Steg ist auch als Ort für Gottesdienste, Taufen und Hochzeiten beliebt.