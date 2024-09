Neue Seebrücke von Timmendorfer Strand vor der Eröffnung

Timmendorfer Strand (dpa/lno) –

Nach fast fünf Jahren Bauzeit und mehrfach verschobenen Terminen für die Eröffnung ist es jetzt endlich so weit. Am 20. September (17.00 Uhr) wird die neue Seebrücke in Timmendorfer Strand offiziell eröffnet. Ab 18.00 Uhr soll dann die große Party unter anderem mit dem Sänger Max Giesinger steigen. Zum Abschluss gegen 22.00 Uhr ist ein großes Feuerwerk über der Seebrücke geplant.Zu dem Festakt hat sich nach Angaben der Staatskanzlei auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angesagt.

Stürmisches Wetter, Lieferengpässe und zuletzt eine Havarie hatten die Eröffnung der neuen Brücke mehrfach verzögert. Zuletzt war die Freigabe vom Mai auf den September verschoben worden. Eine losgerissene Arbeitsplattform war mit dem Bauwerk kollidiert. Die Baukosten erhöhten sich von ursprünglich geplanten 7,5 Millionen auf 11,8 Millionen Euro. Das Land fördert den Neubau mit 7,9 Millionen Euro.

Neue Brücke «infrastrukturelles Juwel»

«Die neue Seebrücke ist ein infrastrukturelles Juwel, welches einmal mehr die Küste der Gemeinde Timmendorfer Strand ziert», sagte Bürgermeister Sven Partheil-Böhnke (FDP). Seebrücken seien ein Sehnsuchtsort und beliebter Magnet für Einheimische und Gäste.

Dafür soll der neue Flaniersteg auch besonders lang halten. «Das Tragwerk ist auf eine Lebensdauer von 100 Jahren ausgelegt», heißt es auf der Internetseite der Gemeinde. Die alte Seebrücke aus den 1970er Jahren brachte es nur auf rund 45 Jahre. Sie wurde im Februar 2021 abgerissen, war aber bereits seit Oktober 2020 gesperrt, weil sie baufällig war.

Neue Seebrücke auch für Haffkrug

Auch im Nachbarort Haffkrug ist seit Februar 2023 eine neue 230 Meter lange Seebrücke entstanden. Sie soll nach Angaben der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht am 28. September eröffnet werden,

