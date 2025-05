Neue Seebrücke Scharbeutz ist eröffnet

Zahlreiche Besucher haben das schöne Wetter am 1. Mai genutzt, um erstmals über die neue Seebrücke in Scharbeutz zu flanieren. Markus Scholz/dpa

Scharbeutz (dpa/lno) –

Die neue Seebrücke in Scharbeutz im Kreis Ostholstein ist nach rund zwei Jahren Bauzeit offiziell eröffnet worden. Zahlreiche Touristen und Einheimische nutzten das schöne Wetter am 1. Mai, um erstmals darüber zu spazieren.

Eigentlich hatte der Flaniersteg bereits im Sommer vergangenen Jahres fertig sein sollen, doch ungünstige Wetterbedingungen während der Bauzeit hatten den Bau verzögert.

19,9 Millionen Euro hat das Bauwerk mit der markanten Spitze am Ende letztlich gekostet, 90 Prozent davon übernimmt das Land. Ursprünglich war die Gemeinde von etwa acht Millionen Euro ausgegangen. Den mehr als doppelt so hohen Preis begründete sie mit den gestiegenen Kosten in der Baubranche.

Die neue Seebrücke ist nach Angaben der Gemeinde 310 Meter lang und damit 50 Meter länger als das Vorgängerbauwerk, das im Frühjahr 2023 abgerissen worden war. Der Neubau ist bereits die vierte Seebrücke in dem Ostseebad. Die erste hölzerne Anlagebrücke entstand den Angaben zufolge im Jahr 1909. Sie wurde 1940 durch Eisgang zerstört. 1956 wurde eine neue Holzbrücke errichtet. 1997 wurde sie durch ein Bauwerk aus Stahlbeton ersetzt.

Der Scharbeutzer Neubau macht das Trio neuer Seebrücken in der Lübecker Bucht komplett. Der Flaniersteg im ebenfalls zur Gemeinde Scharbeutz gehörenden Haffkrug und die neue Seebrücke in Timmendorfer Strand waren im September 2024 für die Öffentlichkeit freigegeben worden.