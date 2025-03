Neue Seebrücke in Scharbeutz wird am 1. Mai eröffnet

Scharbeutz (dpa/lno) –

Am 1. Mai ist es endlich so weit: Dann soll die neue Seebrücke im Ostseebad Scharbeutz im Kreis Ostholstein feierlich eröffnet werden. Geplant sei bislang eine Eröffnungszeremonie mit Festreden und Live-Musik, teilte die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht (TALB) mit. Dabei werde der Blick auf den neuen Weg über die Ostsee zunächst mit einem großen roten Vorhang verhüllt sein, der sich im Moment der Eröffnung heben werde, heißt es in einer Mitteilung der TALB. Anschließend könnten die Besucher die 276 Meter lange Seebrücke erkunden.

Danach soll vier Tage lang gefeiert werden. Auf dem neu gestalteten Seebrückenvorplatz und im Kurpark wird es nach Angaben der TALB ein buntes kulinarisches Angebot geben. Den Abschluss bildet das traditionelle Anbaden am 4. Mai.

Am 3. Mai wird es den Angaben zufolge dagegen wegen des Gedenktages an die Cap-Arcona-Katastrophe am 3. Mai 1945 nur ein reduziertes Programm geben. Am 3. Mai 1945 hatten britische Flugzeuge in der Lübecker Bucht die «Cap Arcona» und die «Thielbek» mit tausenden KZ-Häftlingen an Bord versenkt. Die Briten gingen damals von deutschen Truppentransporten aus. Bei dem Angriff kamen insgesamt rund 7.000 Menschen ums Leben.

Der Neubau der Seebrücke von Scharbeutz hatte im Frühjahr 2023 begonnen und hätte nach ursprünglichen Planungen im Juni 2024 eröffnet werden sollen. Das Wetter hatte die Fertigstellung allerdings mehrfach verzögert. Zwei weitere Flanierstege in Timmendorfer Strand und in Haffkrug waren im vergangenen Jahr eröffnet worden. Sie alle sind wegen des steigenden Meeresspiegels höher als ihre Vorgängerbauten.