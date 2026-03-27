Neue «Seafarers‘ Lounge» in der HafenCity eröffnet

In der Hamburger HafenCity befindet sich die neue «Seafarers‘ Lounge». Katrin Luxenburger/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In der Hamburger Hafen City ist die neue «Seafarers‘ Lounge» feierlich eröffnet worden. Die gemeinnützige Organisation, getragen von der Deutschen Seemannsmission, betreibt nun drei Standorte: in Altona, der HafenCity und auf Steinwerder. Das Angebot nutzen den Angaben zufolge jährlich rund 26.000 Seeleute.

Die Lounges bieten Crewmitgliedern von Kreuzfahrtschiffen einen Rückzugsort mit kostenlosem Internet und Telefon, Unterstützung bei persönlichen Anliegen sowie seelsorgerischer Begleitung. Ergänzt wird das Angebot durch einen kleinen Shop für Dinge des täglichen Bedarfs.

Die «Seafarers’ Lounge» Hamburg wurde 2016 als gemeinnützige Organisation gegründet und wird von der Deutschen Seemannsmission in Altona und Hamburg-Harburg getragen.