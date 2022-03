Neue Rendsburger Schwebefähre wird in Betrieb genommen

Rendsburg (dpa/lno) –

Die neue Rendsburger Schwebefähre soll am Freitag (12.00 Uhr) ihren Betrieb über den Nord-Ostsee-Kanal aufnehmen. Die 1913 in Dienst gestellte Schwebefähre war am 8. Januar 2016 bei schlechter Sicht mit einem Schiff zusammengestoßen. Sie wurde durch die Kollision zerstört. Der Neubau kostete nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes 13,5 Millionen Euro. Die Fähre ist an Stahlseilen geführt und kann vier Autos und 100 Personen befördern. Sie hängt unter der Rendsburger Eisenbahnhochbrücke und überquert den Nord-Ostsee-Kanal auf ihrer rund 125 Meter langen Strecke in drei Metern Höhe über dem Wasser. Die Überfahrt dauert nur 1,5 Minuten.