Neue Pläne für Windenergie im Norden treten in Kraft

Kiel (dpa/lno) – Die Landesregierung in Kiel hat am Dienstag neue Regionalpläne für die Windenergie in Schleswig-Holstein endgültig beschlossen. Sie gelten schon ab diesem Freitag. Innenministerin Sütterlin-Waack von der CDU und Energieminister Jan Philipp Albrecht von den Grünen äußerten sich zufrieden mit dem Ergebnis.

Die Pläne weisen 344 Vorranggebiete für Windenergie mit einer Gesamtfläche von 32 000 Hektar aus. Das entspricht zwei Prozent der Landesfläche. Von den 3200 bestehenden Anlagen stehen 2317 innerhalb der künftigen Vorranggebiete und 977 außerhalb. Letztere haben zunächst Bestandsschutz, müssen mittelfristig aber abgebaut werden.

Das Oberverwaltungsgericht hatte 2015 die damaligen Regionalpläne gekippt. Um einen Wildwuchs zu verhindern, verhängte das Land ein Moratorium für Neubauten, das zum Ende dieses Jahres ausläuft. Nur in Ausnahmefällen wurden seitdem Anlagen genehmigt. Dies war nach langer Flaute in den Vorjahren 2020 endgültig für 144 Anlagen der Fall.

