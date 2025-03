Neue literarische Gedenkstätte in Lübeck

Lübeck (dpa/lno) –

In Lübeck gibt es eine neue Gedenkstätte für bedeutende Literaten der Stadt. «Ich freue mich sehr darüber, dass zahlreiche literarische Vereine in der Lübecker Innenstadt nun einen gemeinsamen Ort für ihre in großen Teilen ehrenamtlich geleistete Arbeit gefunden haben», sagte der Präsident der beteiligten Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft, Hans Wißkirchen. Am KÖ19 genannten Literaturort haben sich neben der Thomas Mann-Gesellschaft auch die Heinrich Mann-Gesellschaft, die Erich-Mühsam-Gesellschaft, das Buddenbrookhaus und dessen Förderverein sowie der neu gegründete Verein «Literatur Stadt Lübeck» zusammengeschlossen.

Standort in der Altstadt

Der neue Standort in der Lübecker Altstadt bietet den Angaben der Stadt zufolge Platz für Workshops, kleinere Lesungen und Vorstandssitzungen, aber auch für die Aufbewahrung von Büchern und Archivalien. Die Deutsche Thomas Mann-Gesellschaft nutze das Haus außerdem für einen Büroarbeitsplatz ihrer Geschäftsstelle, solange das Buddenbrookhaus umgebaut werde.

Das neue Domizil in der Königstraße liegt in unmittelbarer Nähe zum Günter Grass-Haus und dem Willy Brandt-Haus. Dadurch entsteht den Angaben zufolge an zentraler Stelle der Innenstadt ein Quartier, dass durch Autoren wie Heinrich Mann und Erich Mühsam sowie den neuen Literatur-Verein weit über Thomas Mann hinaus und bis in die Gegenwartsliteratur hinein wirken kann. «Für die Erich-Mühsam-Gesellschaft sind die neuen Räume ein Quantensprung, weil sie dadurch erstmals im Lübecker Stadtbild sichtbar wird», sagte die Vorsitzende der Erich-Mühsam-Gesellschaft, Rosemarie Bouteiller.