Neue Leiterin des Museums Wilhelm Busch kommt im Februar

Hannover (dpa) –

Das Museum Wilhelm Busch in Hannover bekommt eine neue Direktorin. Die 50 Jahre alte gebürtige Österreicherin Eva Jandl-Jörg übernehme ab Februar 2023 die Leitung des Karikaturen- und Zeichenkunstmuseums, teilte das Museum am Donnerstag mit. Damit löse sie Gisela Vetter-Liebenow ab, die das Haus zehn Jahre lang geführt habe und zum Jahresende in den Ruhestand gehe. Das Museum Wilhelm Busch sei «mit seinen herausragenden Sammlungen international ein Leuchtturm der Karikatur», sagte Jandl-Jörg.

Die 50-Jährige hatte in Wien Kulturwissenschaft studiert, lehrte an der Universität für angewandte Kunst in Wien und an der Universität Mozarteum in Salzburg. Derzeit ist sie Kuratorin und Sammlungsleiterin für Grafik und Bildende Kunst ab 1800 am Salzburg Museum.

Jandl-Jörg bringe ausgezeichnete Expertise in der Verantwortung von Sammlungen mit, sagte Joachim Werren, der Vorstandsvorsitzende der Wilhelm-Busch-Gesellschaft als Trägerin des Museums. Mit der bedeutenden Sammlung Wilhelm Busch, der umfangreichsten ihrer Art, und der Sammlung Karikatur und Zeichenkunst mit mehr als 50 000 satirischen Bildwerken aus fünf Jahrhunderten könne die neue Direktorin aus einem riesigen Fundus schöpfen.