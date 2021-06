Neue Landstromanlage im Kieler Hafen offiziell eröffnet

Kiel (dpa/lno) – Eine der leistungsfähigsten Landstromanlagen in Europa hat am Mittwoch im Seehafen Kiel offiziell den Betrieb aufgenommen. Mit 16 Megawatt kann die 13,5 Millionen teure Anlage ein Kreuzfahrtschiff am Ostseekai und eine Fähre der Stena Line am nahe gelegenen Schwedenkai parallel mit klimaneutral erzeugtem Strom aus Wasserkraft versorgen. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz sprach von einem wichtigen Beitrag zu einer emissionsärmeren Schifffahrt. Der Kieler Hafen wolle im Jahr 2030 emissionsfrei sein, sagte Geschäftsführer Dirk Claus. Die Fähren der norwegischen Color Line beziehen bereits seit zwei Jahren Landstrom. Vorteil ist, dass Schiffe mit der Versorgung von Land während des Hafenaufenthaltes nicht ihre Dieselgeneratoren laufen lassen müssen.

