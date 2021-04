Neue Kühlanlage auf Columbus-Haus in der Hafencity gehoben

Ein rund 100 Meter hoher Kran hebt in der HafenCity eine neue Kühltechnikanlage auf das Columbus-Haus. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa) – Mit einem etwa 100 Meter hohen und rund 400 Tonnen schweren Kran ist am Samstag in der Hafencity eine neue umweltfreundliche Kühltechnikanlage auf das Columbus-Haus gehievt worden. Die neue Anlage benötige deutlich weniger Energie, teilte die HIH Property Management (HPM) mit. Der Energieverbrauch des Gebäudes reduziert sich demnach um rund 210 000 Kilowattstunden jährlich, was einer CO2-Einsparung von 100 Tonnen pro Jahr entspricht.

Das 2002 errichtete Columbus-Haus nahe der Elbphilharmonie wird bereits seit 2017 mit Ökostrom versorgt. Die Energieeffizienz der neuen Anlage beruht unter anderem darauf, dass sie teilweise mit freier Kühlung betrieben wird. Möglich ist dies bei Außentemperaturen von 8 Grad Celsius oder darunter. Die Maßnahme sei ein gutes Beispiel, um zu veranschaulichen, wie nachhaltiges Property Management in der Praxis umgesetzt wird, hieß es weiter.

Das Columbus-Haus ist ein Bürogebäude mit insgesamt 17 700 Quadratmetern Bürofläche. Es besteht aus einem Turm (21 Geschosse) sowie aus einem Riegel (sieben Geschosse) mit hauseigener Tiefgarage.

