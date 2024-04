Neue Königsfamilie für Musical «Der König der Löwen»

Hamburg (dpa) –

Seit 2001 ist das Musical «Der König der Löwen» ein Dauerbrenner im Hamburger Hafen: Mehr als 15 Millionen Menschen haben das Disney-Musical im Stage Theater im Hafen bereits gesehen. Am Mittwoch präsentierte das Musicalunternehmen Stage Entertainment mit Gonzalo Campos López (Simba), Lamont Pierce (Mufasa), Jerry Marwig (Scar) und Nokwanda Khuzwayo (Nala) gleich vier neue Hauptdarsteller. Für Lamont Pierce ist der Löwenkönig eine der besten Vaterfiguren, die gegenwärtig auf der Bühne gespielt werden, «und ein Charakter, zu dem ich aufgeblickt habe, seit ich den Disneyfilm als Kind zum ersten Mal gesehen habe».

Mehr als 200 Mitarbeiter arbeiten vor, auf und hinter der Bühne, um jeden Abend die Geschichte um Löwenkönig Mufasa, seinen Sohn Simba und seinen eifersüchtigen Bruder Scar zu erzählen. Insgesamt stehen 37 Darsteller jeden Abend auf der Bühne, von denen Joachim Benoit als vorlauter Nashornvogel Zazu von Anfang an dabei war.

Das Broadway-Musical von Elton John und Tim Rice basiert auf dem gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1994. Unter der Regie von Julie Taymor treten sowohl Schauspieler in Tierkostümen als auch riesige Puppen auf. Das Musical wurde am 31. Juli 1997 in Minneapolis uraufgeführt und war von Beginn an ein großer Erfolg. Im Oktober wurde es dauerhaft auf den Broadway in New York verlegt. Seit 1999 wird es auch in London und anderen Städten gezeigt.