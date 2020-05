Neue Hoffnung auf Aufstieg: Braunschweig schlägt Köln 4:2

Braunschweig (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig hat einen perfekten Restart in der 3. Fußball-Liga hingelegt und kann wieder vom Zweitliga-Aufstieg träumen. Der Traditionsverein aus Niedersachsen kam am Samstag nach über zweimonatiger Coronavirus-Pause ohne Zuschauer gegen Viktoria Köln nicht nur zu einem 4:2 (2:1)-Erfolg, sondern kletterte in der Tabelle mit 44 Punkten auf Platz fünf. Die Eintracht ist jetzt punktgleich mit dem Relegationsrang und weiter drei Zähler hinter Unterhaching auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Dabei begann die Partie für die Braunschweiger mit einem Dämpfer. Bereits nach drei Minuten traf Mike Wunderlich für die Rheinländer zur Führung. Doch die Eintracht meldete sich schnell wieder zurück. Leon Bürger (10. Minute) und Martin Kobylanski (40.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgte ein schönes Tor aus rund 35 Metern von Kölns Hamza Saghiri für den 2:2-Ausgleich. Doch die Eintracht hatte wieder die passende Antwort: Der wenig Sekunden zuvor eingewechselte Marcel Bär sorgte mit einem Doppelschlag (64./79.) für den perfekten Wiederbeginn.

Spielstatistik

Überblick 3. Liga