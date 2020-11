Neue Hamburg Towers «aggressiver in Deckung und Angriff»

Pedro Calles, Trainer der Hamburg Towers, spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Towers sehnen sich nach dem ersten Spiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga. Am Sonntag (15.00 Uhr) starten sie in der Wilhelmsburger Arena gegen Brose Bamberg. «Bamberg hat den Vorteil, dass es schon ein paar Begegnungen unter Wettkampfbedingungen bestritten hat. Ich erwarte von meinen Spielern, dass sie als Team zusammenspielen. Sie sind alle hoch motiviert, weshalb wir unsere Emotionen unter Kontrolle bekommen müssen», sagte Trainer Pedro Calles am Freitag.

Da aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen sind, «schrumpft der Heimvorteil natürlich etwas», räumte Justus Hollatz ein. Das Eigengewächs der Towers, das seine erste Berufung zum Lehrgang der A-Nationalmannschaft erhalten hat, ergänzte mit Blick auf den Unterschied zur Mannschaft der Vorsaison: «Wir spielen als Team. Jeder will jedem helfen. Und wir sind aggressiver in der Deckung und im Angriff.»

Geschäftsführer Marvin Willoughby meinte, dass es in dieser Spielzeit darum gehe, den nächsten Schritt zu machen, um sich in der Liga etablieren: «Wir wollen besser sein als das vergangene Jahr. Wir wollen nicht noch einmal in die Situation kommen, dass jemand sagt, wir wären nicht bundesligatauglich.»

Der Verein wird in der Corona-Krise von der Stadt unterstützt. Am Freitag wurde der Nothilfefonds II für den Sport mit einem Volumen von vier Millionen Euro aufgelegt. «Die Towers werden unterstützt, aber nicht, weil sie Towers sind. Sie sind ein tolles Aushängeschild und stehen für professionellen Großstadtsport», sagte Sportstaatsrat Christoph Holstein. Ausgegliederte Lizenzspielerabteilungen von Vereinen können je Mitarbeiterzahl unterschiedlich hohe Zuschüsse erhalten. Bei mehr als 50 Mitarbeitern beträgt die Hilfsleistung 100 000 Euro.

