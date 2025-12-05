Neue «Giruno»-Züge verbinden täglich Hamburg und Basel

Hamburg (dpa/lno) –

Auf der Bahnstrecke Hamburg-Basel fahren vom 14. Dezember an neue Züge aus der Schweiz. Täglich sollen zwei «Giruno»-Hochgeschwindigkeitszüge je Richtung zwischen den Städten verkehren, wie die Deutsche Bahn (DB) und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) ankündigten.

Einer der Züge des Schweizer Herstellers Stadler soll am Vormittag im Bahnhof Altona auf «Freie und Hansestadt Hamburg» getauft werden.

Die staatseigenen Bahngesellschaften bieten täglich 30 Fahrten zwischen Hamburg und Basel an, wie die DB mitteilte. Angedacht ist, dass das Angebot perspektivisch ausgebaut wird. Eine DB-Sprecherin verneinte, dass schon mit den «Giruno»-Zügen das Angebot vergrößert werde.

Die neuen Züge – von den SBB «Giruno» genannt – werden schon auf anderen Strecken eingesetzt. Die Fahrgäste können in die Züge stufenlos einsteigen. Alle 405 Sitzplätze sollen Steckdosen aufweisen. Unter den Kunden in der Schweiz sei der Zug «bereits sehr beliebt», was auch an dem hellen Innenraum liege, heißt es in der Mitteilung.

Die «Giruno»-Züge verlassen laut Fahrplan Hamburg-Altona um 8.29 und 16.29 Uhr. In Gegenrichtung starten die Züge um 6.46 und 14.46 Uhr. Die Fahrt dauert rund sechs Stunden und 45 Minuten.