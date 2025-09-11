Neue Gesichter beim Harry Potter Theaterstück in Hamburg

Ab dem 30. Oktober ist der neue Cast im Theater am Großmarkt zu sehen. René Supper/HP-Theater-Produktionsgesellschaft MBH/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Erfolgsstück «Harry Potter und das verwunschene Kind» in Hamburg gibt es einen Wechsel in der Besetzung. In der neuen Saison werden gleich fünf Hauptrollen neu besetzt, wie die Produktionsgesellschaft des Stücks mitteilt.

So werde etwa die fleißige Hexe Hermine Granger-Weasley künftig von Salyma Chatty gespielt. «Vor allem bin ich stolz darauf, als Person of Color eine Vorbildfunktion für all die ‚kleinen Hermines‘ unter den Zuschauerinnen und Zuschauern ausfüllen zu dürfen», sagte sie. Chatty habe bereits in Stücken wie «Peter Pan» und der deutschsprachigen Erstaufführung von «Alice by Heart» mitgespielt.

Neue Gesichter auch bei Dumbledore und Albus

Schauspieler Jan-Hinnerk Arnke werde den ehemaligen Leiter der magischen Schule Albus Dumbledore spielen. Harry Potters Sohn Albus verkörpere dann Moritz Krainz. Michaela Schmid soll Ginny Potter übernehmen und Josefina Fofana bald als Rose Granger-Weasley den Zauberstab schwingen.

Zudem gebe es noch mehr als zehn weitere Neuzugänge. Bis zur Premiere am 30. Oktober könne man noch die derzeitige Besetzung im Theater am Großmarkt sehen, hieß es von einer Pressesprecherin. Das Theater beheimatet die Show «Harry Potter und das verwunschene Kind» seit 2021.