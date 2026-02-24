Neue Gerüchte um Magath-Rückkehr zum VfL Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) –

Die sportliche Krise des VfL Wolfsburg hat erneut Spekulationen über eine Rückkehr des früheren Meistertrainers Felix Magath befeuert. Nach einem «Bild»-Bericht soll bei der internen Diskussion möglicher Trainerkandidaten auch der Name des 72-Jährigen gefallen sein.

Magath gewann mit dem VfL 2009 die deutsche Meisterschaft. Zuletzt hatte er immer wieder erklärt, sich einen erneuten Job in der Fußball-Bundesliga nach Stationen unter anderem in Wolfsburg, beim FC Bayern München, dem FC Schalke 04 und dem VfB Stuttgart gut vorstellen zu können.

Auf Nachfrage der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» antwortete der frühere Nationalspieler jedoch: «Ich möchte zur Situation des VfL nichts sagen.» Magath ist seit 2025 Sportvorstand seines Heimatclubs Viktoria Aschaffenburg in der Regionalliga Bayern.

Magath kennt VfL-Aufsichtsrat Benaglio

Nach sechs Spielen ohne Sieg steht der VfL in der Bundesliga-Tabelle nur noch auf Platz 15 – punktgleich mit dem FC St. Pauli auf dem Relegationsrang. Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen sprach dem erst im Dezember zum Cheftrainer beförderten Daniel Bauer erst am vergangenen Samstag nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg das Vertrauen aus.

Allerdings steht Christiansen in Wolfsburg wegen der sportlichen Entwicklung der vergangenen Monate selbst in der Kritik. Erste Gerüchte über eine Magath-Rückkehr kamen bereits im vergangenen November und Dezember auf, als es um den Posten des Dänen ging.

Magath war von 2007 bis 2009 sowie von März 2011 bis Oktober 2012 jeweils Trainer und Sport-Geschäftsführer in Personalunion in Wolfsburg. Das neue Aufsichtsratsmitglied Diego Benaglio war damals sein Spieler, den er selbst zum VfL holte. Allerdings gibt es in dem Kontrollgremium auch Vertreter, die nicht von einer Magath-Rückkehr überzeugt sind.