Neue Geomar-Chefin: «Wir müssen hin zur Klimaneutralität»

Katja Matthes, neue Direktorin des Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die neue Direktorin des Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel, Katja Matthes, hat die gesellschaftliche und politische Bedeutung der Wissenschaftseinrichtung unterstrichen. «Wir brauchen eine global nachhaltige Transformation der Gesellschaft und auch der Wirtschaft, wir müssen hin zu einer Klimaneutralität», sagte die 45-Jährige am Mittwoch in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. «Und insofern sehe ich uns hier beim Geomar mit an vorderster Front, um den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern Lösungsoptionen anzubieten.» Matthes tritt am Donnerstag die Nachfolge von Peter Herzig an, der nach fast 17 Jahren in den Ruhestand geht.