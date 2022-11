Neue Geflügelpest-Fälle in Schleswig-Holstein

Rendsburg-Eckernförde/Ostholstein (dpa/lno) –

In einem Geflügelmastbetrieb mit mehr als 8000 Gänsen und Enten im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist am Freitag die Geflügelpest festgestellt worden. Zuvor hatte das Friedrich-Loeffler-Institut, ein Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, am Donnerstag eine Infektion mit dem Pestvirus bestätigt, wie das Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz Schleswig-Holstein am Freitag mitteilte. Die verbliebenen Enten und Gänse des Betriebes seien bereits tierschutzgerecht getötet und fachgerecht entsorgt worden. Den Angaben zufolge werde nun eine mehrere Kilometer große Sperrzone um den Ausbruchsbetrieb eingerichtet, um eine Ausbreitung des Erregers zu verhindern.

Im Kreis Ostholstein hatte es den Angaben zufolge bereits am Mittwoch einen Ausbruch in einer kleineren Geflügelhaltung gegeben. Das zuständige Ministerium appellierte in der Mitteilung an Geflügelhalterinnen und -halter, die landesweit geltenden Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Tiere einzuhalten.