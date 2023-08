Neue Fridays-For-Future-Gruppe in Bremen kündigt Streik an

Bremen (dpa/lni) –

Nach der Neugründung der Bremer Ortsgruppe von Fridays For Future will diese den Angaben nach erstmalig streiken. Angekündigt ist eine Aktion in Bremen zum sogenannten globalen Klimastreik am 15. September, wie die Gruppe mitteilte. Vergangenes Jahr nahmen an dem Streik in Bremen nach Polizeiangaben bis zu 4000 Menschen teil. Den Organisatoren zufolge waren es rund 5000. Dieses Jahr hoffe man, die Zahl zu übertreffen, sagte Paul-Nikos Günther von Fridays for Future.

An der Organisation des Streiks beteiligt sind unter anderem die Jugendorganisationen von BUND und von Nabu und das Bündnis Ende Gelände. Laut dem Verfassungsschutzbericht 2022 ist Ende Gelände linksextremistisch beeinflusst.