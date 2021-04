Neue Fregatte für Ägypten in Bremen zu Wasser gelassen

Bremen (dpa) – Ein Marineschiff für Ägypten hat im Neustädter Hafen in Bremen den modernen Ersatz eines Stapellaufs erlebt. Während des Nachmittagshochwassers am Dienstag wurde ein Ponton unter der Fregatte abgesenkt, und das 120 Meter lange Schiff schwamm erfolgreich auf. Das Kriegsschiff vom Typ Meko 200 wird im Auftrag von ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS/Kiel) bei der Werft von Stahlbau Nord in Bremerhaven gebaut. Dort war aber der Hafen für den ersten Schwimmtest zu flach, deshalb wurde der Ponton mit dem Schiff nach Bremen geschleppt. Vom Neustädter Hafen soll die Fregatte wieder nach Bremerhaven gebracht werden zur Endausrüstung. Stahlbau Nord fertigt nach Presseberichten drei derartige Fregatten für Ägypten. Sie haben einen geschätzten Stückpreis von 500 Millionen Euro.

