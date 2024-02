Neue Flugverbindung zwischen Hamburg und Nantes ab September

Hamburg (dpa/lno) –

Die spanische Fluggesellschaft Volotea will ab Sommerende Direktflüge vom Hamburger Airport nach Nantes in Frankreich anbieten. Ab dem 17. September sollen die Flugzeuge immer dienstags und samstags die Hafenstadt im Westen des Landes ansteuern, wie es in einer Mitteilung des Flughafens hieß. Etwa zwei Stunden lang dauere der Flug mit den Airbus-Typen A319 und A320 jeweils. Als Startzeit in Hamburg werde 13.30 Uhr geplant.

«Erst vor wenigen Monaten hat Volotea den Betrieb am Hamburg Airport aufgenommen», sagte eine Sprecherin des Flughafens. Die Fluggesellschaft würde dann bald vier Routen ab Hamburg bedienen – ab März nach Florenz in Italien sowie ab April nach Bordeaux und Lyon in Frankreich.