Neue Flugverbindung zwischen Hamburg und Katar

Hamburg (dpa/lno) – Die Fluggesellschaft Qatar Airways soll künftig täglich zwischen Hamburg und der katarischen Hauptstadt Doha verkehren. Das teilt der Hamburg Airport mit. Der Geschäftsführer des Flughafens, Christian Kunsch, sagte: «Die neue Verbindung von Hamburg nach Doha, einem der bedeutendsten und am stärksten wachsenden Drehkreuze, erhöht die Konnektivität zwischen Hamburg und der Welt ungemein.» Am Montag landete den Angaben nach erstmals ein Flugzeug von Qatar Airways in Hamburg.

In Deutschland fliegt die nationale Fluggesellschaft von Katar bislang Frankfurt, Berlin, München und Düsseldorf an. Qatar Airways plant, auf dem Langstreckenflug zwischen Hamburg und Doha ohne Zwischenlandung zu verkehren.

Anlässlich der neuen Verbindung gehen die Verantwortlichen des Flughafens davon aus, dass mehr Luftfracht in Hamburg umgeschlagen wird. Es sei möglich, dass der Luftfrachtsektor am Flughafen um bis zu elf Prozent im Vorjahresvergleich wachsen werde, heißt es.