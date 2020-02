Neue Flugverbindung von Helgoland nach Uetersen: Ab April

Ein Flugzeug vom Typ „Britten Norman Islander“ der Ostfriesischer-Flug-Dienst GmbH (OFD) startet. Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild

Helgoland/Uetersen (dpa/lno) – Eine neue Flugverbindung von Helgoland nach Uetersen (Kreis Pinneberg) startet am 1. April. Die Maschinen des Ostfriesischen Flug-Diensts (OFD) sollen montags, freitags und sonntags von der Helgoländer Düne abheben. Abflug ist um 11.55 Uhr, zurück nach Helgoland geht es ab 13.25 Uhr. Die Flugzeit beträgt 60 Minuten. Es sei eine zusätzliche Verbindung zu den bereits bestehenden Strecken ab Cuxhaven/Nordholz und Heide/Büsum nach Helgoland, sagte OFD-Verkaufsleiter Claudio Schrock-Opitz. Einsetzt werde eine Britten Norman Islander mit neun Sitzen. Das Angebot richtet sich nach Angaben des Unternehmens mit Sitz in Emden an Insulaner, Touristen und Geschäftsreisende und soll für eine Strecke etwa 160 Euro kosten.

Flugverbindungen Helgoland-Uetersen