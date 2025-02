Neue Flugverbindung von Hamburg nach Tel Aviv

Hamburg (dpa/lno) –

Zwischen Hamburg und Tel Aviv gibt es eine neue direkte Flugverbindung. Eine erste Maschine der Gesellschaft Eurowings habe am Montag vom Hamburg Airport abgehoben, teilte die Pressestelle des Helmut-Schmidt-Flughafens mit. Ab sofort werde die Lufthansa-Tochter die Strecke in die israelische Küstenmetropole zweimal pro Woche bedienen, jeweils am Montag und am Donnerstag.

Die Verbindung sei insbesondere für Reisende wichtig, die Freunde und Verwandte besuchen möchten. Für die Lufthansa Group habe die Sicherheit stets oberste Priorität, hieß es. Die Gruppe beobachte die Sicherheitslage kontinuierlich und stehe in engem Kontakt mit den lokalen und internationalen Behörden.

Mitte Januar hatte Lufthansa angekündigt, dass nach einem monatelangen Flugstopp die Verbindungen zum Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv ab Anfang Februar wieder aufgenommen werden. Das gilt für alle Airlines des Konzerns mit Israel-Flügen, die während des Gaza-Konflikts aus Sicherheitsgründen zeitweise ausgesetzt waren.