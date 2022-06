Neue Ermittlungen zu Frauenmord von 1989 bei Buchholz

Lüneburg (dpa) –

Im Fall einer im Jahr 1989 getöteten Frau im Landkreis Harburg hat die Polizei erneut die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hinweise zur Tat sowie zum Umfeld der getöteten Gitta Schnieder, wie die Polizei mitteilte. Der Mord an der Mutter eines damals sechsjährigen Sohnes wurde bisher nicht aufgeklärt.

Jogger entdeckten die Leiche der 45-jährigen Frühpensionärin am 10. April 1989 in der Nähe von Buchholz in der Nordheide auf einem Waldweg – zwischen den Ortschaften Holm-Seppensen und Sprötze. Sie wurde laut Polizeiangaben an dem Tag durch einen Messerstich in den Hals getötet. Gitta Schnieder war etwa 1,65 Meter groß und brünett. Zum Tatzeitpunkt trug sie demnach eine grüne Hose sowie eine hellgraue Jacke und hatte eine schwarze Handtasche und eine rote Hundeleine bei sich. Ihr schwarzer Pointer-Schäferhund-Mischling wachte laut Polizei neben der Toten.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Sachgebiet Cold Case der Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer +49 4131 8306-1181, oder man kann eine E-Mail an cold-case@pd-lg.polizei.niedersachsen.de senden.