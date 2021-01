Neue Corona-Regeln in Niedersachsen frühestens ab Samstag

Hannover (dpa/lni) – Die erneute Verschärfung der Corona-Regeln tritt in Niedersachsen frühestens am Samstag in Kraft. Das teilte eine Regierungssprecherin am Mittwoch in Hannover mit. Die Beschlüsse von Bund und Ländern würden derzeit in Landesrecht übertragen. Die Sprecherin rief aber dazu auf, die neuen Vorgaben schon jetzt freiwillig zu befolgen und die Kontakte weiter zu reduzieren.

Der Bund-Länder-Beschluss vom Dienstag sieht unter anderem vor, dass sich Haushalte nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen. Für Hotspots mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche ist eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometern vorgesehen, sofern kein triftiger Grund vorliegt. Damit soll vor allem der Tagestourismus beschränkt werden. In Niedersachsen liegt bisher keine Region über dem Wert von 200.