Neue Corona-Infektionen im Kreis Ostholstein

Timmendorfer Strand (dpa/lno) – Im Kreis Ostholstein sind weitere vier Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Fälle stünden jedoch nicht im Zusammenhang mit den Infektionen in einem Fünf-Sterne-Hotel im Ostseebad Timmendorfer Strand, sagte eine Sprecherin des Kreises am Dienstag. In dem seit dem Wochenende auf Anordnung der Behörden geschlossenen Hotel sind nach Angaben des Kreises bislang 35 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Acht Testergebnisse stehen den Angaben zufolge noch aus.

Die rund 200 Gäste des Hotels, die am Samstag wegen der Infektionsfälle abreisen mussten, hatten nach Angaben der Kreissprecherin nur flüchtigen Kontakt mit den infizierten Mitarbeitern. Sie gelten als Kontaktpersonen der Kategorie 2 und sind nicht verpflichtet, sich testen zu lassen.

Die Gemeinde Timmendorfer Strand hat unterdessen das Eissport- und Tenniscenter (ETC) und Meerwasserschwimmbad im Ortsteil Niendorf vorsichtshalber bis zum Wochenende geschlossen. Außerdem appellierte die Gemeinde am Dienstag an Einwohner und Gäste, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden könnten. Gastronomen sollten ihre Betriebe freiwillig um 23 Uhr schließen, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Für den gesamten Kreis Ostholstein wurden am Dienstag insgesamt 222 positive Corona-Fälle gemeldet, 145 Infizierte sind wieder genesen. Der Sieben-Tage-Wert je 100 000 Einwohner lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag bei 31,4. Am Montag hatte der Wert noch bei 9,5 gelegen.

