Neue Bahnbrücke an Hamburger Sternschanze eingehoben

Hamburg (dpa/lno) –

An der Bahnstrecke zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Altona ist eine neue Brücke an der Schanzenstraße eingehoben worden. Die drei vormontierten Teile der insgesamt 361 Tonnen schweren Stahlkonstruktion wurden von einem Spezialfahrzeug aus eingesetzt. Die alte Eisenbahnüberführung stammte nach Angaben der Deutschen Bahn aus dem Jahr 1903. Über die sogenannte Verbindungsbahn fahren täglich rund 900 Züge der S-, Fern- und Regionalbahn.

Die S-Bahn werde ab 13. März wieder im Pendelverkehr zum Hauptbahnhof fahren, sagte Projektleiter Tim Wegner. Fern- und Regionalzüge sollen die Strecke ab 19. März wieder nutzen können. Autos werden erst Anfang 2027 unter der Brücke hindurchfahren können. Zurzeit wird an zwei weiteren Eisenbahnüberführungen gearbeitet, der Sternbrücke und der Überführung Holstenstraße sowie am neuen Bahnhof Altona am Diebsteich.

Die Sperrung der Verbindungsbahn hat zur Folge, dass ein Teil der Fernzüge von und nach Hamburg, darunter auch einige aus Berlin, nicht bis zum Hauptbahnhof fahren kann, sondern schon in Harburg endet oder von dort abfährt. Zwischen Harburg beziehungsweise Pinneberg und dem Hauptbahnhof müssen Fahrgäste seit Ende Februar zum Teil auf die S-Bahn ausweichen. Die Linie S3 verkehrt zwischen Pinneberg und Neugraben planmäßig. Während der nächtlichen Betriebspause der S-Bahn fahren zwischen Pinneberg und Hauptbahnhof Busse. Auf den übrigen S-Bahnlinien gibt es Einschränkungen und zum Teil Schienenersatzverkehr.