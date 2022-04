Neue Ausstellung zeigt religiöse Vielfalt in Afrika

Lübeck (dpa/lno) –

Einblicke in die religiöse Vielfalt Afrikas bietet eine neue Ausstellung der Lübecker Völkerkundesammlung, die von Samstag an im St. Annen-Museum zu sehen ist. Die Schau mit dem Titel «Heilige Zeichen – Brisante Objekte» umfasse 120 Masken, Skulpturen, Amulette und Ikonen, teilte die Kulturstiftung Lübeck am Donnerstag mit. Die Exponate gehören zu den insgesamt 3500 Objekten aus dem Nachlass des Kieler Sammlers Bernd Muhlack, der sich seit 2021 im Besitz der Lübecker Museen befindet.

Die Ausstellung biete auch Einblicke in die weit zurückreichenden christlichen, islamischen und jüdischen Traditionen afrikanischer Völker, sagte der Leiter der Lübecker Völkerkundesammlung und Kurator der Ausstellung Lars Frühsorge.

Die Ausstellung ist den Angaben zufolge bis zum 17. Juli zu sehen. Die erste Schau der Afrika-Reihe mit dem Titel «Macht und Magie – Tiere in den afrikanischen Kulturen» im Haus der Völkerkundesammlung wurde nach Angaben des Museums wegen des großen Interesses gerade bis zum 24. Juli verlängert. Ein dritter Teil mit dem Titel «Afrika in Lübeck – eine Spurensuche», der sich mit dem Kolonialismus auseinandersetzen werde, sei vom 2. September an im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk geplant, sagte eine Museumssprecherin.