Niedersächsischer Arbeitsmarkt fasst nach Winter Tritt

Hannover (dpa/lni) –

Die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen ist weiter zurückgegangen. Im März wurden landesweit knapp 223.000 Menschen ohne Job registriert – 2,7 Prozent weniger als im Februar, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag berichtete. Die Quote nahm leicht um 0,1 Punkte auf 5,1 Prozent ab. Damit stabilisierte sich die Gesamtlage auf dem Arbeitsmarkt, nachdem zu Beginn des Winters saisontypisch noch mehr Arbeitnehmer in Außenberufen wie der Land- und Bauwirtschaft ohne Beschäftigung waren. «Der Arbeitsmarkt hat sich von der Corona-Krise weitgehend erholt», sagte BA-Regionalchef Johannes Pfeiffer. Die Zahl der Arbeitslosen lag um 14,7 Prozent unter dem Wert vom März 2021.

Gleichzeitig suchen viele Betriebe händeringend neues Personal. Laut Pfeiffer gibt es bei niedersächsischen Arbeitgebern ein Drittel mehr offene Stellen als vor einem Jahr. Dies könne auch Geflüchteten aus der Ukraine Chancen bieten: «Sie erhalten auch eine Arbeitserlaubnis, dürfen also arbeiten, müssen aber nicht.» Es seien aber noch etliche Fragen zu klären, etwa die Anerkennung ausländischer Abschlüsse sowie der Ausbau von Angeboten für Sprachkurse und die Kinderbetreuung.