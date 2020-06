Neue App der Bahn belohnt Radfahren mit geldwerten Punkten

Ein Fahrradfahrer mit Helm fährt über einen Radweg an der Straße. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ahrensburg (dpa/lno) – Die Deutsche Bahn unterstützt das Zusammenspiel von Fahrrad- und Bahnfahren. Am Bahnhof Ahrensburg im Kreis Stormarn können Bahnpendler ab sofort eine neue DB-App «Rad +» nutzen. Sie zähle die mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer und wandele sie in Guthaben um, sagte der Leiter des Bahnhofsmanagements Kiel, Dirk Teubler, bei der Vorstellung am Montag. Der Bahnhof Ahrensburg ist nach Angaben der Bahn bundesweit der erste, der dieses Programm anbietet. Die Bahn hoffe im ersten Jahr auf einige hundert Nutzer, sagte eine Sprecherin.

Ziel sei es, vor allem Pendler zu animieren, für die erste und die letzte Meile das Fahrrad statt des eigenen Autos zu nutzen, sagte Teubler. Der Bahnhof Ahrensburg an der Bahnstrecke Lübeck-Hamburg wird nach Angaben der Bahn täglich von rund 10 800 Reisenden genutzt, davon sind etwa 10 500 Pendler. Wie viele davon bereits jetzt mit dem Fahrrad kämen, sei nicht bekannt, sagte Teubler.

Die App gilt zunächst in einem Umkreis von 16 Kilometern. Das erradelte Guthaben kann nach Angaben der Bahn bei lokalen Einzelhändlern eingelöst werden. Auch die Stadt Ahrensburg prüft nach Angaben ihrer Klimaschutzmanagerin Jule Lehmann, welche Prämien die Stadt beisteuern könne.

Neben den individuell zurückgelegten Kilometern zählt die App nach Angaben der Bahn auch, wie viele Kilometer von allen Nutzern gemeinsam gesammelt wurden. Mehr Kilometer auf dem Gemeinschaftskonto bedeuteten neue fahrradfreundliche Konzepte am Bahnhof Ahrensburg, beispielsweise eine Radservice-Station, sagte eine Bahnsprecherin.