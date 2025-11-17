Neue Alstertanne an der Binnenalster angekommen

Hamburg (dpa/lno) –

Die traditionelle Alstertanne ist in Hamburg zur Binnenalster gebracht und aufgestellt worden. Sie soll in den nächsten Tagen geschmückt werden, wie eine Sprecherin des Bezirksamts Hamburg-Mitte mitteilte. Am 26. November werde dann die Beleuchtung der Tanne angeschaltet.

Die Alstertanne leuchtet seit mehr als 20 Jahren zur Adventszeit auf einem Ponton auf der Binnenalster. Laut einem Bericht des «SHZ» kommt die Nordmanntanne aus einer Baumschule in Horst im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg.