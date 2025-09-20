Neuaufstellung: Finn Flebbe neuer Juli-Vorsitzender

Esslingen (dpa) –

Finn Flebbe aus Schleswig-Holstein ist neuer Bundesvorsitzender der FDP-Jugendorganisation Junge Liberale. Der Bundeskongress in Esslingen habe den 29-Jährigen in das Amt gewählt, teilte die Organisation mit.

Die Entscheidung ist Teil einer Neuaufstellung. Die FDP war bei der Bundestagswahl am Wiedereinzug ins Parlament gescheitert.

Flebbe war acht Jahre in der Bundeswehr, hat währenddessen sein Abitur an der Abendschule nachgeholt. Aktuell studiert er Jura in Kiel. Vor der Kandidatur um den Bundesvorsitz war er zwei Jahre lang Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein.

«Aufstieg gibt es nicht ohne Leistung. Auch mein eigener Weg zum Abitur, mein Weg an die Universität, war nur mit harter Arbeit, Entbehrungen und Verzicht möglich. Das haben alle Aufstiegsgeschichten gemein», sagte er nach der Wahl. Er sei überzeugt: «Die größte Gefahr für das Aufstiegsversprechen ist die zunehmende Leistungsfeindlichkeit in unserem Land.»