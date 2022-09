Negativer Selbsttest reicht für Rückkehr in Schule und Kita

Hannover (dpa/lni) –

Nach einer überstandenen Corona-Infektion ist auch künftig die Rückkehr in Schule und Kita mit einem negativen Selbsttest möglich. Das teilten Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) am Donnerstag mit. Kinder und Jugendliche sollten nicht wieder Hauptleidtragende der Pandemie werden, betonten die beiden.

An diesem Freitag steht das überarbeitete Infektionsschutzgesetz auf der Tagesordnung des Bundesrates. Es sieht vor, dass Schüler und Schulbeschäftigte sowie Kita-Kinder und Erzieherinnen künftig einen negativen Test vorlegen müssen, wenn sie ihre Einrichtung betreten wollen. Schon in der Gesundheitsministerkonferenz am Montag sei zugesichert worden, dass ein negativer Selbsttest durch die Eltern als Nachweis reiche, sagte Behrens.

Schulen seien keine Pandemietreiber, ergänzte Tonne. «Ein einfacher Schnupfen darf kein Grund sein, jemanden nach Hause zu schicken.» Daher sei es gut, dass das Bundesgesundheitsministerium das geplante neue Infektionsschutzgesetz entsprechend kommentiere. Wenn der Entwurf den Bundesrat passiert habe, würden auch die Schulen und Träger der Kindertagesbetreuung informiert.