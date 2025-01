Nebliges Winterwetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Heute gibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein viel Nebel. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Graues Winterwetter erwartet die Menschen im Norden. Für heute kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) neblig-trübes Wetter und vereinzelt etwas Sprühregen an. Nur mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit gebe es lokale Auflockerungstendenzen. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf Grad. Es gebe schwachen, auf den Inseln mäßigen Südwest- bis Westwind.

In der Nacht zum Samstag breitet sich Nebel oder Hochnebel aus. Die Tiefstwerte liegen im Nordteil bei 1 bis 4 Grad, in der Südhälfte und in Hamburg um -2 Grad. Im Südteil gebe es Frost und stellenweise Glättegefahr.

Auch der Samstag mit teils zähem Nebel oder Hochnebel, später gibt es einzelne Auflockerungen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen von Süd nach Nord bei 1 bis 5 Grad.